Impulsa Pérez Cuéllar reforma para reducir jornada laboral a 40 horas semanales

Diputado juarense plantea en San Lázaro que la medida fortalecerá la productividad, el bienestar y la igualdad laboral en México

Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado federal juarense Alejandro Pérez Cuéllar presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, como parte de una reforma que busca transformar las condiciones de trabajo y fortalecer el bienestar de las familias.

Durante su intervención, el legislador argumentó que durante décadas se normalizó una desigualdad estructural en la que más horas de trabajo no se tradujeron en mejores condiciones de vida, lo que ha impactado tanto en la salud como en la estabilidad familiar de millones de personas.

“El desarrollo no puede construirse sobre el agotamiento permanente de millones de personas”.

El diputado sostuvo que la propuesta representa un acto de justicia social orientado a corregir la idea histórica de que el tiempo prolongado en el empleo es equivalente a compromiso o productividad. En ese sentido, vinculó la reforma con la política laboral impulsada en los últimos años, que incluyó la recuperación del salario mínimo.

De acuerdo con cifras expuestas en tribuna, el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 440 pesos en la zona fronteriza y 315 pesos en el resto del país, lo que ha significado un incremento sustancial en el poder adquisitivo. La reducción de la jornada, explicó, complementaría esta política al centrarse en el tiempo como un recurso esencial para la salud, la convivencia familiar y el descanso.

Pérez Cuéllar señaló que desde una perspectiva económica la medida debe entenderse como una inversión en capital humano, ya que experiencias internacionales han mostrado que jornadas más equilibradas contribuyen a disminuir el estrés, el agotamiento laboral y los errores operativos, factores que generan costos adicionales para las empresas.

“Un trabajador que vive mejor rinde mejor, se equivoca menos y se compromete más con su empleo”.

La iniciativa contempla una transición gradual, con el propósito de garantizar estabilidad económica y evitar reducciones salariales o afectaciones a las prestaciones laborales. Asimismo, el legislador indicó que la reforma tendría un impacto directo en la igualdad de género, al considerar que muchas mujeres enfrentan dobles o triples jornadas entre el empleo formal y las labores domésticas y de cuidado.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde expresó su respaldo a la propuesta, al considerar que el equilibrio entre vida personal y trabajo es una condición necesaria para elevar la productividad y consolidar un desarrollo sostenible en el país.

