Implementa Limpia operativo especial tras fuertes vientos en la ciudad

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas refuerzan retiro de basura y objetos desplazados en avenidas principales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia activó un operativo especial en distintos puntos de la ciudad, luego de las ráfagas de viento registradas ayer que provocaron el desplazamiento de basura, llantas y diversos objetos en la vía pública.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que tras detectar las afectaciones se realizó una reunión con cuadrillas, supervisores y coordinadores para organizar la estrategia de atención, la cual inició desde temprana hora.

“Dividimos las cuadrillas en varios sectores donde de manera recurrente tenemos fuertes vientos y desprendimientos de basura y árboles”, explicó.

- Publicidad - HP1

Las acciones se concentran en el retiro de llantas, cartones, residuos voluminosos y tiliches, además de cualquier objeto que pudiera representar riesgo en caso de que continúen las ráfagas.

Entre las vialidades intervenidas se encuentran la avenida De las Torres, bulevar Manuel Talamás Camandari, bulevar Independencia, Miguel de la Madrid, Paseo de la República y la Zona Centro, consideradas puntos con mayores antecedentes de acumulación y dispersión de residuos.

El funcionario advirtió que durante los recorridos se detectaron situaciones de riesgo en avenidas con tránsito de unidades vinculadas a la industria maquiladora, debido a la caída o dispersión de materiales.

Ante ello, hizo un llamado a las empresas para reforzar la revisión y aseguramiento de cargas, así como a los conductores para evitar el arrojo de basura y verificar que no exista pérdida de materiales durante el trayecto.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a colocar residuos en bolsas cerradas y dentro de contenedores, especialmente en temporada de vientos, la cual —recordó— podría extenderse durante los próximos meses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.