Imparten plática de manejo defensivo a conductores de empresa MAEESA en Juárez

Educación Vial capacita a 40 operadores y refuerza cursos para motociclistas de plataforma.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 40 conductores de la empresa MAEESA recibieron una plática de manejo defensivo impartida por personal de la Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Educación Vial, como parte de las acciones preventivas para reducir percances en la ciudad.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con técnicas de conducción segura, prevención de accidentes y responsabilidad al volante, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan a un mejor desempeño en la vía pública.

De manera paralela, la dependencia informó que se impartió un curso teórico-práctico dirigido a conductores de motocicletas que laboran en plataformas digitales. Con esta jornada, suman más de cien motociclistas capacitados desde noviembre del año pasado.

La corporación señaló que estas actividades forman parte de la estrategia institucional para fortalecer la cultura vial y disminuir la incidencia de hechos de tránsito en la ciudad.

Asimismo, se informó que las personas o empresas interesadas en recibir estas pláticas pueden acudir a las oficinas de la Escuela Vial, ubicadas sobre la avenida Heroico Colegio Militar, casi esquina con Universidad, o comunicarse a los teléfonos 656-737-0334 y 656-737-0335, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Seguridad Vial reiteró que estas acciones buscan fomentar mayor conciencia y responsabilidad entre quienes circulan por las distintas vialidades de Ciudad Juárez, en el marco de la campaña permanente por una mejor cultura vial.

