Imparte SSPM plática preventiva sobre fraudes telefónicos a adultos mayores en la Azteca

Más de 50 personas participaron en la jornada organizada por Prevención Social en el Consejo del Adulto Mayor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una plática informativa sobre fraudes telefónicos dirigida a personas adultas mayores en la colonia Azteca.

La actividad se realizó en el domicilio del Consejo del Adulto Mayor, ubicado en la calle Acolhuas, donde participaron aproximadamente 50 hombres y mujeres que atendieron las recomendaciones del personal especializado en prevención del delito.

Durante la sesión se explicó el funcionamiento de las modalidades más comunes utilizadas por los delincuentes, entre ellas llamadas de supuestos familiares en emergencia, falsas notificaciones bancarias y premios inexistentes. Se brindaron además herramientas prácticas para identificar señales de alerta y evitar caer en engaños.

El personal exhortó a las y los asistentes a no proporcionar datos personales o bancarios, cortar la comunicación ante cualquier llamada sospechosa y reportar de inmediato los intentos de fraude a las autoridades correspondientes.

También se subrayó la importancia de compartir la información con familiares, vecinos y conocidos, con el propósito de ampliar el alcance preventivo y disminuir el riesgo en uno de los sectores considerados más vulnerables ante este tipo de delitos.

La SSPM mantiene de manera permanente estas jornadas comunitarias como parte de su estrategia de proximidad social, enfocada en fortalecer la cultura de la denuncia y promover entornos más seguros en las distintas colonias de la ciudad.

