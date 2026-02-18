Imparte Derechos Humanos taller sobre lenguaje inclusivo a funcionarios municipales

Publicidad - LB2 -

Capacitación busca incorporar perspectiva de igualdad en atención y comunicación institucional

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos impartió el taller “Lenguaje inclusivo y no sexista: una herramienta de derechos humanos en el servicio público” al personal de la Dirección de Industrialización Agropecuaria, con el propósito de fortalecer la perspectiva de igualdad en el desempeño institucional.

Durante la sesión se reflexionó sobre la manera en que el lenguaje utilizado en el ejercicio del servicio público puede reproducir desigualdades o, por el contrario, contribuir a garantizar la dignidad, la igualdad y la no discriminación.

“A través del diálogo y ejercicios prácticos, analizamos herramientas para incorporar un lenguaje incluyente y no sexista en la atención ciudadana, los documentos oficiales y la comunicación institucional”, señaló el titular de la dependencia, Santiago Reyes González.

La capacitación incluyó dinámicas orientadas a identificar expresiones excluyentes y proponer alternativas que promuevan un trato respetuoso y equitativo en la interacción con la ciudadanía.

La Dirección de Derechos Humanos destacó que este tipo de talleres forman parte de una estrategia para fortalecer la cultura institucional basada en el respeto a los derechos humanos, subrayando que la transformación del servicio público también implica revisar el uso del lenguaje en las prácticas cotidianas.

