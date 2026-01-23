Ha fumigado Ecología más de 900 viviendas contra la garrapata en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Las acciones se suspenderán temporalmente por condiciones climáticas y se reanudarán el lunes 26 de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología del Municipio de Juárez informó que más de 900 viviendas han sido fumigadas contra la garrapata en distintos sectores de la ciudad, como parte del operativo permanente para el control de esta plaga y la protección de la salud pública.

El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, precisó que las acciones iniciaron el pasado martes 13 de enero y se han desplegado en colonias y zonas consideradas prioritarias por la presencia de animales domésticos y reportes ciudadanos.

“Ayer se fumigaron 20 parques que se encuentran en Cerradas del Parque y Cerradas de Oriente”, señaló el funcionario.

Durante la presente semana, el personal de Ecología acudió a colonias como La Campesina, 16 de Septiembre, Privada Florencia, Cerradas de San Antonio, así como a sectores conocidos como Los Kilómetros 20, 27, 29 y 30, donde se realizaron fumigaciones tanto en viviendas como en espacios públicos.

La dependencia municipal explicó que, debido a las condiciones climáticas adversas, los trabajos de fumigación quedarán suspendidos este viernes y durante el fin de semana, con el fin de garantizar la efectividad del producto y la seguridad del personal operativo.

Las autoridades informaron que las fumigaciones se reanudarán el próximo lunes 26 de enero, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los recorridos y a colaborar permitiendo el acceso del personal debidamente identificado para continuar con el control de la garrapata en la ciudad.

