Fumigan más de 500 locales en cuatro mercados con programa Cruzada por tu Mercado

Regulación Comercial intervino los mercados Carranza, Hidalgo, Reforma y Cuauhtémoc en la Zona Centro.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial realizó la jornada “Cruzada por tu Mercado” en la Zona Centro, con acciones de fumigación y apoyo en cuatro mercados municipales: Carranza, Hidalgo, Reforma y Cuauhtémoc.
El director de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez, informó que la actividad contó con el respaldo de la Dirección de Ecología, que llevó a cabo la fumigación de más de 500 locales y áreas comunes, como medida preventiva contra insectos y roedores.
“Este es un proyecto que tiene la finalidad de apoyar a las y los comerciantes, así como a compradores. Cada mercado tiene diferentes necesidades, por lo que seguiremos trabajando para continuar brindándoles el apoyo”, señaló.
Las autoridades indicaron que el producto utilizado es de carácter preventivo, apto para el control de plagas y amigable con el medio ambiente y las mascotas. Además, se prevé dar continuidad a estas acciones de manera trimestral.
Como parte de las actividades complementarias, se anunció que el 18 de febrero se impartirá un curso de “Manejo higiénico de alimentos”, dirigido a comerciantes previamente inscritos, quienes podrán acceder a descuentos tras su participación.
La dependencia municipal indicó que el programa busca fortalecer las condiciones sanitarias y operativas de los mercados públicos, en beneficio de locatarios y consumidores.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.