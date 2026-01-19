Firman Municipio, Tecmilenio e INDEX alianza educativa con becas de hasta 80%

Publicidad - LB2 -

Convenio busca ampliar el acceso a educación superior para jóvenes y trabajadores de la industria maquiladora.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez, la universidad Tecmilenio e INDEX Juárez firmaron un convenio de colaboración educativa mediante el cual se otorgarán becas de hasta el 80 por ciento para jóvenes, empleados y familiares de trabajadores de la industria maquiladora, como parte de una estrategia para fortalecer la formación profesional y responder a los retos económicos y laborales de la ciudad.

Durante el acto, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que este acuerdo representa la segunda etapa de un esfuerzo conjunto entre el Municipio, INDEX y Tecmilenio, y reiteró que su administración mantiene una apuesta permanente por la educación como eje de desarrollo social y económico.

El alcalde explicó que el esquema de apoyo contempla una beca del 80 por ciento, integrada por un 40 por ciento aportado por Tecmilenio y otro 40 por ciento por el Gobierno Municipal, lo que permitirá ampliar significativamente el acceso a estudios universitarios.

“Este tipo de convenios no solo fortalecen la educación, sino también a la industria local, al generar mejores oportunidades de capacitación y desarrollo profesional para las y los juarenses”, expresó Pérez Cuéllar.

El director de Educación del Municipio, Guillermo Alvídrez, destacó que la Alianza por la Educación es una iniciativa estratégica orientada a transformar el futuro de las familias vinculadas a la industria, mediante una oferta académica alineada a las habilidades que demanda el entorno productivo actual.

Por su parte, la directora del Campus Juárez de Tecmilenio, Carla Erika Don Juan Callejo, señaló que estas alianzas surgen en momentos clave para la ciudad, al considerar que invertir en el talento local y en la formación académica impacta directamente en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

En representación del sector industrial, la vicepresidenta de INDEX Juárez, María Teresa Delgado Zárate, manifestó que la educación es un factor determinante para fortalecer la competitividad de la industria maquiladora, al aprovechar la calidad de la mano de obra que distingue a Ciudad Juárez.

El convenio refuerza la coordinación entre el sector público, educativo e industrial, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional, mejorar la empleabilidad y consolidar el crecimiento económico de la ciudad a mediano y largo plazo.

