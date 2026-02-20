Exhorta Seguridad Vial a conducir con responsabilidad y evitar alcohol al volante

Autoridades advierten riesgos mortales y llaman a prevenir percances
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial emitió un llamado a la ciudadanía para conducir con precaución y evitar combinar el volante con el consumo de alcohol, a fin de reducir el riesgo de accidentes en la ciudad.
La corporación recordó que manejar en estado de ebriedad altera el comportamiento, disminuye la capacidad de reacción y afecta la atención, incluyendo la correcta identificación de señales y semáforos, lo que puede derivar en detenciones o consignaciones ante la Fiscalía General del Estado, según la gravedad del caso.
Las autoridades recomendaron evitar el consumo de bebidas alcohólicas si se tiene previsto conducir y, en caso de ingerirlas, optar por medios alternativos de transporte.
Asimismo, exhortaron a mantener la atención en el entorno, evitar distracciones como el uso del teléfono celular, conservar una distancia de seguridad adecuada entre vehículos, respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad en todo momento.
Seguridad Vial reiteró que la prevención es fundamental para disminuir incidentes y fortalecer la cultura vial en la ciudad, especialmente durante fines de semana y eventos sociales donde aumenta la movilidad.
La dependencia señaló que continuará con operativos y acciones de concientización bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, con el objetivo de promover responsabilidad y reducir siniestros en las distintas vialidades de Ciudad Juárez.
