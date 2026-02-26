Exhorta Municipio a aprovechar últimos días de descuento en Predial

Publicidad - LB2 -

El 28 de febrero concluye el 10% de estímulo por pronto pago y contribuyente cumplido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, llamó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días del 10 por ciento de descuento en el pago del Impuesto Predial, beneficio vigente hasta el 28 de febrero.

La titular de la dependencia, Blanca Dolores Romero Aguilar, explicó que el estímulo se compone de un 3 por ciento por contribuyente cumplido —para quienes no presentan adeudos de años anteriores— y un 7 por ciento adicional por pronto pago durante el mes de febrero.

La funcionaria señaló que este esquema busca incentivar el cumplimiento oportuno y reconocer a quienes mantienen al corriente sus obligaciones fiscales, lo que permite fortalecer la prestación de servicios públicos y la ejecución de obras en distintos sectores de la ciudad.

Indicó que marzo será el último mes del año con descuentos en el Predial, periodo en el que se aplicará un 3 por ciento por contribuyente cumplido y un 2 por ciento adicional por pronto pago.

Se invita a realizar el trámite antes del 28 de febrero para aprovechar el mayor beneficio disponible y evitar filas de último momento.

El pago puede efectuarse en las cajas habilitadas por el Gobierno Municipal o de manera electrónica a través del portal oficial o la aplicación móvil Juárez Conectado, opciones que buscan agilizar el proceso y facilitar el cumplimiento fiscal.

