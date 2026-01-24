Entregan juguetes y alimentos a niñas y niños en el Centro Comunitario Tierra Nueva

Publicidad - LB2 -

Alrededor de 80 familias recibieron apoyos solidarios pese a las condiciones climáticas en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios realizó la entrega de juguetes y alimentos a niñas y niños en el Centro Comunitario Tierra Nueva, luego de recibir una donación por parte de la empresa Inbusiness Woman Magazine, como parte de una jornada solidaria dirigida a familias del sector.

A pesar de las condiciones climáticas, alrededor de 80 familias acudieron al centro comunitario, acompañadas de sus hijas e hijos, para recibir el apoyo enfocado principalmente en la atención de la niñez, en un ambiente de convivencia familiar.

- Publicidad - HP1

Durante el evento, el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, agradeció la participación de las familias y reconoció el esfuerzo conjunto que hizo posible la entrega de los apoyos, al destacar la coordinación entre iniciativa privada, organizaciones civiles y el Gobierno Municipal.

“Estas acciones permiten avanzar en un objetivo común: mejorar las condiciones de vida de las familias juarenses, especialmente de las niñas y los niños”, señaló el funcionario.

El titular de la dependencia subrayó que este tipo de iniciativas se alinean con la política social impulsada por el Gobierno Municipal, encabezado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, al priorizar la atención a la infancia y el fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, se reconoció la labor de Karla Olivas y el trabajo que desarrolla a través de Inbusiness Woman Magazine, destacando el papel de las mujeres emprendedoras como agentes de cambio y su compromiso con causas sociales en la comunidad.

Por su parte, la representante de la empresa donante expresó que la intención es dar continuidad a estas acciones solidarias y extenderlas a al menos 12 Centros Comunitarios más de la ciudad, como una iniciativa voluntaria orientada a fomentar valores de solidaridad y apoyo mutuo entre la niñez.

La jornada concluyó con la entrega directa de juguetes y alimentos, reforzando la colaboración entre sociedad y gobierno para generar beneficios tangibles en las comunidades, particularmente en favor de las familias con menores de edad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.