Entrega Pérez Cuéllar rehabilitación del parque Las Mudas en Riberas del Bravo

La obra incluyó construcción de canchas, luminarias y mobiliario urbano con inversión superior a 10.8 millones de pesos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de la rehabilitación del parque comunitario Las Mudas, ubicado en el cruce de Rivera del Asaltado y Rivera del Peñasco, en la colonia Riberas del Bravo, como parte del programa de mejoramiento de espacios públicos.

Durante el acto, el alcalde destacó la importancia de rescatar áreas recreativas para fortalecer la convivencia familiar y brindar espacios dignos a niñas, niños y jóvenes del sector.

“A mí me da mucho gusto venir a entregar este parque, cuídenlo, es un espacio para ustedes, este espacio es muy digno, es lo que se merecen nuestros niños y nuestras niñas y hay que aprovecharlo lo más que se pueda”.

El edil recordó que en una visita previa el lugar contaba únicamente con canchas de tierra y condiciones limitadas para la práctica deportiva, mientras que ahora presenta infraestructura renovada que permite ampliar la participación comunitaria.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la intervención incluyó la construcción de dos canchas de fútbol, una cancha de concreto, colocación de reja perimetral, mobiliario urbano, juegos infantiles y gravas decorativas, con una inversión total de 10 millones 811 mil 201 pesos.

Además, como parte de los trabajos complementarios se realizó limpieza general del área y zonas aledañas, así como la instalación de 12 luminarias y dos arbotantes para mejorar la iluminación nocturna.

En el evento participaron autoridades municipales y representantes vecinales, quienes señalaron que tras la rehabilitación el número de equipos que utilizan el espacio deportivo se incrementó considerablemente, fortaleciendo la actividad física y la integración social en Riberas del Bravo.

