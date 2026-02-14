Entrega Pérez Cuéllar rehabilitación de la calle Bugambilias con Presupuesto Participativo

Publicidad - LB2 -

La obra tuvo una inversión superior a 5.1 millones de pesos y beneficia a más de 120 familias en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó la rehabilitación de la calle Bugambilias, obra ejecutada a través del programa de Presupuesto Participativo, con una inversión de 5 millones 160 mil pesos en beneficio de más de 120 familias del sector.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega oficial y reconoció la organización vecinal para presentar el proyecto y obtener los votos necesarios que permitieron su ejecución dentro del esquema de participación ciudadana.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, los trabajos abarcaron el tramo comprendido entre las calles Waterfill y Parral, donde se realizó fresado, recarpeteo y estabilización de suelos, además de la instalación de dos pozos de absorción para evitar acumulación de agua en temporada de lluvias.

“Pusimos también dos pozos de absorción, porque aquí había una especie de encharcamiento”.

Como parte de la intervención integral, la Coordinación General de Seguridad Vial informó que se colocó señalética horizontal, con la pintura de 420 metros lineales y 75 metros cuadrados en pasos peatonales, con el objetivo de mejorar la seguridad para automovilistas y peatones.

Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos retiró 14.5 toneladas de tierra de arrastre y basura, así como 17 llantas, además de instalar 52 luminarias para reforzar el alumbrado público en la zona.

La proponente del proyecto, Juana Gutiérrez Ortiz, agradeció en nombre de las y los vecinos la realización de la obra y solicitó considerar la pavimentación de calles aledañas, a fin de continuar con el mejoramiento del entorno urbano.

