febrero 26, 2026 | 15:45
InicioEstadoJuárez / El Paso

Entrega Municipio 369 paquetes de impermeabilizante en el oriente de Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Incluyen tres cubetas de 19 litros, malla y cepillo para proteger viviendas en temporada invernal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entregó 369 paquetes de impermeabilizante a familias del sector oriente de la ciudad, como parte de las acciones de apoyo durante la temporada invernal.

Los beneficiarios realizaron previamente su solicitud ante la dependencia, con el propósito de atender problemas de filtraciones y goteras que se presentan en esta época del año debido a bajas temperaturas y lluvias.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que los apoyos se distribuyen bajo un esquema de priorización para hogares con mayor necesidad.

“Por instrucciones del alcalde estamos atendiendo a quienes más lo necesitan con distintos apoyos”.

Cada paquete incluye tres cubetas de impermeabilizante de 19 litros, malla y cepillo, lo que permite cubrir adecuadamente los techos y brindar una protección con duración estimada de hasta cinco años.

El funcionario señaló que la Dirección de Desarrollo Social mantiene operativos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda y reducir riesgos asociados a la humedad durante el invierno.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal de apoyo social orientada a fortalecer la calidad de vida de familias en situación vulnerable en Ciudad Juárez.

