Entrega Estado lentes gratuitos para personas con vista cansada en Ciudad Juárez

DIF Estatal mantiene programa dirigido a mayores de 30 años en Pueblito Mexicano

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, mantiene la entrega gratuita de lentes para personas mayores de 30 años que presentan vista cansada, con el propósito de apoyar la salud visual y mejorar la calidad de vida de la población.

El programa se desarrolla en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, mejor conocida como Pueblito Mexicano, donde las y los interesados pueden acceder al beneficio tras cumplir con los requisitos establecidos.

La estrategia está dirigida a quienes tienen dificultad para enfocar objetos a corta distancia, una condición frecuente a partir de cierta edad y que puede afectar actividades cotidianas como la lectura, el uso de dispositivos electrónicos o el desempeño laboral.

Para recibir los lentes es necesario presentar copia de identificación oficial vigente y someterse a una valoración visual breve para determinar la graduación adecuada.

El DIF Estatal informó que esta acción se realiza en coordinación con el Sistema Nacional DIF y la asociación Restoring Vision, lo que permite ofrecer el apoyo de manera gratuita hasta agotar existencias.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de representación del DIF Estatal, ubicadas en el segundo piso de Pueblito Mexicano, en avenida Abraham Lincoln número 1320, fraccionamiento Córdova Américas, en un esquema que busca ampliar el acceso a servicios básicos de salud visual en la frontera.

