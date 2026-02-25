Entrega Desarrollo Social 800 despensas en colonias de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Apoyos incluyen 34 productos de la canasta básica y se distribuyeron en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entregó 800 apoyos alimenticios en diversos puntos de la ciudad, como parte de la estrategia para respaldar la economía familiar durante el inicio del año.

El director de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, informó que las entregas se realizaron en colonias como Kilómetro 20, Libertad, Insurgentes y Felipe Ángeles, entre otras, priorizando sectores con mayores necesidades.

El funcionario señaló que estas acciones buscan mantener cercanía con la ciudadanía y atender problemáticas detectadas directamente en campo, no solo en materia alimentaria, sino también en salud, vivienda y entorno social.

El personal de la dependencia trabaja en campo para conocer de primera mano la realidad que enfrentan muchas familias.

Las despensas contienen 34 productos de la canasta básica, entre ellos arroz, aceite, atún, carne de pollo y res, pastas, galletas, maicena y salsa de tomate, así como otros artículos esenciales para el hogar.

De acuerdo con Desarrollo Social, el programa forma parte de una estrategia permanente de apoyo a sectores vulnerables, con el propósito de ampliar la cobertura de los programas sociales y fortalecer la atención directa en las colonias.

Las autoridades municipales indicaron que continuarán con este tipo de entregas en distintos puntos de la ciudad, conforme a la calendarización establecida por la dependencia.

