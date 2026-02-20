Entrega Desarrollo Social 40 tinacos a familias de La Conquista

Publicidad - LB2 -

Colonia del poniente carece de red de agua potable y enfrenta retos de almacenamiento

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entregó 40 tinacos con capacidad de 450 litros a habitantes de la colonia La Conquista, ubicada en el poniente de la ciudad, como parte de acciones para atender necesidades básicas en sectores sin red de agua potable.

La colonia, conformada hace aproximadamente dos años, aún no cuenta con servicio formal de agua, por lo que el acceso y almacenamiento del recurso representa una dificultad constante para las familias.

- Publicidad - HP1

El director de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, indicó que los vecinos gestionaron apoyos ante la dependencia y, en respuesta, se autorizó la entrega de los recipientes para facilitar el almacenamiento del vital líquido.

El funcionario destacó que el apoyo busca beneficiar especialmente a personas adultas mayores, con discapacidad y en situación vulnerable, al tratarse de una necesidad prioritaria que impacta directamente en la salud e higiene del hogar.

La entrega forma parte de una agenda de apoyos que la dependencia ha desplegado durante la semana, incluyendo distribución de despensas, cobijas, paquetes de impermeabilizante y hules, dirigidos a familias que previamente realizaron su solicitud formal.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones se enfocan en mejorar las condiciones de vida en zonas con rezagos en infraestructura básica, mientras se gestionan soluciones de fondo para el acceso a servicios esenciales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.