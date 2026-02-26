Encabeza Pérez Cuéllar Cruzada Nocturna en la Gómez Morín

Publicidad - LB2 -

Intervinieron 3.2 kilómetros del corredor comercial con trabajos de limpieza, alumbrado y mantenimiento urbano.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la edición número 39 de la Cruzada Nocturna, realizada la noche del miércoles sobre la avenida Manuel Gómez Morín, como parte de la estrategia permanente de mejoramiento de la imagen urbana.

La intervención, coordinada por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, abarcó 3.2 kilómetros, en el tramo comprendido entre la avenida Tecnológico y Paseo de la Victoria, considerado uno de los corredores comerciales con mayor actividad económica y flujo vehicular en la ciudad.

Durante el recorrido, el alcalde reconoció el trabajo del personal de las direcciones de Parques y Jardines, Alumbrado Público y Limpia, y subrayó que estas acciones forman parte del convenio establecido con los corredores comerciales para garantizar mantenimiento continuo en vialidades estratégicas.

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, informó que las labores iniciaron desde el lunes, en seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración municipal con comerciantes y empresarios del sector.

En materia de áreas verdes, se realizó limpieza general del camellón central, retiro de árboles secos y poda formativa, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la imagen del corredor. En alumbrado público, se intervinieron 136 luminarias de 190, 200 y 210 watts, además de dar mantenimiento a tres gabinetes de control, instalar seis arbotantes y rehabilitar 100 metros de red eléctrica.

Por su parte, la Dirección de Limpia retiró ocho toneladas de tierra de arrastre y residuos, además de efectuar labores en laterales y retornos de camellones, acciones orientadas a reducir acumulaciones que afectan la movilidad y la estética urbana.

En representación de los comerciantes, el presidente de Corredores Comerciales, José Antonio Murguía Chávez, agradeció el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Ayuntamiento.

“Seguiremos trabajando para el mejoramiento de la ciudad y para tener una ciudad más bonita”.

Estas intervenciones forman parte de la política municipal de mantenimiento integral de espacios públicos, enfocada en fortalecer la seguridad, la actividad económica y la imagen de los principales corredores comerciales de Ciudad Juárez.

