Encabeza Maru Campos reunión de trabajo con su gabinete en Ciudad Juárez

Revisan programas prioritarios y estrategias enfocadas en la región fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del gabinete estatal en Ciudad Juárez, con el propósito de dar seguimiento a los programas y acciones que implementa el Gobierno del Estado en la entidad.

Durante el encuentro, la mandataria y los titulares de las distintas dependencias revisaron las estrategias en curso orientadas a fortalecer el bienestar integral de la población, con énfasis en los proyectos prioritarios de la actual administración.

La sesión incluyó la evaluación de avances en programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las familias de la región fronteriza, considerada una de las zonas estratégicas por su dinamismo económico y retos sociales particulares.

Campos llamó a las y los funcionarios a mantener una coordinación interinstitucional permanente para garantizar que las acciones gubernamentales tengan alcance estatal y atiendan especialmente a los sectores más vulnerables.

La mandataria exhortó a continuar con esfuerzos colaborativos que permitan que los beneficios de los programas lleguen a todos los rincones de Chihuahua.

La reunión forma parte de la agenda de trabajo que el Ejecutivo estatal desarrolla en distintas regiones, con el objetivo de supervisar avances y reforzar la implementación de políticas públicas en territorio.

