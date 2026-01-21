Emite JMAS recomendaciones ante pronóstico de bajas temperaturas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Lluvias, nieve y aguanieve podrían afectar drenaje y suministro de agua durante el fin de semana, advierte el organismo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Ante el pronóstico de bajas temperaturas, lluvias y posible caída de nieve y aguanieve para este fin de semana, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) exhortó a la ciudadanía a seguir medidas preventivas para evitar contingencias en el sistema de drenaje y en el suministro de agua potable.

La directora de Operación del organismo, Paola Moreno, informó que se mantiene una alerta climática en la ciudad, ya que este tipo de condiciones pueden provocar taponamientos en el drenaje sanitario y afectaciones en la infraestructura hidráulica, especialmente ante la falta de un sistema de drenaje pluvial.

“Que por favor nos ayude toda la población a no abrir las alcantarillas, a no tirar residuos ajenos, para no tener un tema de taponamiento. También es importante mantener siempre cubiertas las tuberías, sobre todo las que están expuestas”.

- Publicidad - HP1

La JMAS indicó que, como parte de sus acciones preventivas, se reforzará el monitoreo de pozos y la atención a escurrimientos, con el objetivo de evitar la formación de hielo en vialidades y garantizar la continuidad del servicio de agua potable.

Asimismo, recordó que el organismo opera de manera permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que el Centro de Atención Telefónica se mantiene disponible para recibir reportes ciudadanos a través del número 073.

La dependencia subrayó que la prevención es una responsabilidad compartida, por lo que reiteró el llamado a la población juarense a colaborar siguiendo estas recomendaciones, con el fin de reducir riesgos y afectaciones durante la temporada invernal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.