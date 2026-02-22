Emite Estados Unidos alerta de seguridad por operativos en cinco estados de México

Publicidad - LB2 -

Pide a ciudadanos permanecer en casa ante bloqueos y actividad delictiva en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de Estados Unidos emitió este 22 de febrero una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos en México, ante operaciones de seguridad en curso y bloqueos carreteros registrados en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

La representación diplomática estadounidense informó que, derivado de estos operativos y de la actividad delictiva asociada, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las zonas señaladas deben permanecer en sus domicilios hasta nuevo aviso.

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las localidades mencionadas deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso”.

La alerta incluye específicamente Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, en Jalisco; Reynosa y otros municipios de Tamaulipas; así como zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, entidades que en los últimos años han registrado episodios de violencia vinculados a disputas entre grupos delictivos y despliegues de fuerzas federales y estatales.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran evitar las zonas cercanas a actividades policiales, mantenerse atentos al entorno, reducir traslados innecesarios y seguir las instrucciones de autoridades locales. También se exhorta a evitar aglomeraciones y mantenerse informados a través de medios locales.

La misión diplomática recordó a sus ciudadanos que, en caso de emergencia, deben comunicarse al 911 en México y mantenerse en contacto con familiares mediante llamadas, mensajes o redes sociales para informar sobre su ubicación y bienestar.

La alerta se enmarca en el esquema de avisos preventivos que el Departamento de Estado emite de forma periódica para sus connacionales en el extranjero, particularmente en regiones donde se desarrollan operativos de seguridad o se registran bloqueos carreteros y hechos violentos que puedan afectar la movilidad y la integridad de los viajeros.