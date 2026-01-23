Dotan de herramientas a personal de albergues con recursos del Fondo Impulso 2025

Publicidad - LB2 -

El apoyo municipal fortalece la atención a menores y el autocuidado de personas cuidadoras en Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de albergues y centros de asistencia social en Ciudad Juárez fue capacitado con herramientas socioemocionales y de primeros auxilios psicológicos, gracias a proyectos impulsados por el Fondo Impulso 2025, mediante el respaldo del Gobierno Municipal a Organizaciones de la Sociedad Civil.

El director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, informó que se acompañó a la asociación Mesa Albergue de Ciudad Juárez durante una de las actividades desarrolladas con recursos de este fondo, cuyo objetivo es sensibilizar y auxiliar a personas cuidadoras de niñas y niños que se encuentran bajo resguardo institucional.

Durante la jornada, y con la presencia de personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) y de su presidenta Rubí Enríquez, se llevó a cabo un taller de primeros auxilios psicológicos, enfocado en fortalecer las capacidades emocionales y de contención del personal que labora en albergues.

Con estas acciones se busca mejorar el desempeño profesional en el cuidado infantil dentro de los centros de asistencia social, al tiempo que se promueve el autocuidado y la atención emocional de las personas adultas responsables del acompañamiento diario de menores de edad.

El funcionario municipal explicó que el proyecto impulsado por Mesa Albergue recibirá un financiamiento total de 784 mil pesos, de los cuales 392 mil pesos ya fueron entregados en una primera etapa, permitiendo el arranque de las actividades formativas.

El Fondo Impulso 2025 forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para fortalecer el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, reconociendo su papel en la atención a poblaciones vulnerables y en la construcción de una red comunitaria más sólida en Ciudad Juárez.

