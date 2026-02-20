Descarta Movimiento Ciudadano postulación de Adriana Terrazas para alcaldía de Juárez

Publicidad - LB2 -

Dirigencia distrital afirma que no existe posibilidad de que encabece candidatura en 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Movimiento Ciudadano (MC) descartó que la ex diputada local Adriana Terrazas pueda ser postulada como candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez en el proceso electoral de 2027.

El coordinador distrital del partido en esta frontera, Enrique Figueroa, afirmó que no existe posibilidad de que la también ex militante del PRI y Morena represente al instituto político, al considerar sus antecedentes electorales y decisiones recientes dentro del ámbito partidista.

- Publicidad - HP1

Figueroa recordó que en la elección municipal de 2018, cuando Terrazas contendió por el PRI, obtuvo 45 mil 833 votos, equivalentes al 8.88 por ciento de la votación total, ubicándose en la cuarta posición. En ese proceso participaron 515 mil 766 votantes; el entonces candidato independiente Armando Cabada logró 176 mil 322 sufragios (34.19 por ciento) y Javier González Mocken alcanzó 177 mil 603 votos (34.43 por ciento), mientras que Ramón Galindo Noriega, del PAN, obtuvo 69 mil 336 votos (13.44 por ciento).

El dirigente partidista señaló además que la ex legisladora buscó acercamientos con la dirigencia nacional del partido fuera de los canales estatales.

“Se equivocó en las formas para llegar a la dirigencia nacional de nuestro partido, quienes incluso se negaron a recibirla”, expresó.

De acuerdo con Figueroa, fue Terrazas quien manifestó interés en obtener la candidatura por Movimiento Ciudadano, pero indicó que el procedimiento no fue el adecuado.

“Fue ella la que buscó a MC con el interés de pedir la candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez, pero las formas no fueron las adecuadas”, agregó.

Movimiento Ciudadano señaló que actualmente se encuentra en la búsqueda de perfiles para construir una participación competitiva en el proceso electoral de 2027 en esta frontera.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.