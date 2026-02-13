Definen a 36 finalistas de la Cruzada por la Voz de Centros Comunitarios

Publicidad - LB2 -

Gran final se realizará el 19 de febrero en el Auditorio Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios concluyó la etapa eliminatoria de la Cruzada por la Voz, certamen que impulsa el talento artístico entre usuarios de los espacios comunitarios del municipio.

La última jornada se llevó a cabo en el Centro Comunitario Revolución Mexicana, donde cerca de 20 participantes interpretaron distintos géneros musicales ante jurado y público, con lo que quedaron definidos 36 finalistas que avanzan a la siguiente fase.

Durante las eliminatorias se escucharon piezas representativas de la música mexicana y contemporánea, entre ellas temas de Juan Gabriel, Belanova, Marco Antonio Solís, José Alfredo Jiménez y Mon Laferte, lo que evidenció la diversidad vocal y artística de los concursantes.

La gran final se celebrará el jueves 19 de febrero en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, donde las y los finalistas representarán a sus respectivos Centros Comunitarios.

El certamen tiene como objetivo brindar una plataforma de expresión a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo su desarrollo cultural y la participación en actividades artísticas.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal busca consolidar los Centros Comunitarios como espacios de formación, convivencia y crecimiento artístico, promoviendo el talento local en distintos sectores de la ciudad.

