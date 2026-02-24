Movil - LB1A -
febrero 24, 2026 | 15:48
Convoca DIF Municipal a jóvenes a integrarse al programa Juventudes Haciendo la DIFerencia

POR Redacción ADN / Agencias
Ofrecen capacitación profesional y beca mensual de 7 mil pesos a participantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) abrió la convocatoria del programa “Juventudes Haciendo la DIFerencia”, dirigida a personas de entre 18 y 29 años que se encuentren estudiando una carrera profesional o hayan egresado recientemente.

La coordinadora de Recursos Humanos del DIF, Dayna Luna, informó que el periodo de registro estará vigente del 20 de febrero al 1 de marzo, y explicó que el objetivo es brindar a estudiantes y recién egresados la oportunidad de adquirir experiencia, formación y capacitación dentro de la institución.

Detalló que el programa es independiente al servicio social o prácticas profesionales, y busca fortalecer la preparación académica mediante actividades acordes a la carrera que cursan los participantes.

Entre los requisitos se establece que los aspirantes deben estar inscritos en la universidad, próximos a ingresar o tener hasta un año de haber egresado, además de cumplir con el rango de edad establecido.

“El DIF tiene muchas áreas donde pueden desarrollarse como psicología, trabajo social, comunicación, administrativa, centros educativos; todas las carreras pueden participar”.

La funcionaria señaló que las y los seleccionados recibirán capacitación continua, desarrollo de habilidades profesionales y humanas, así como una beca mensual de 7 mil pesos.

Por su parte, el coordinador jurídico del DIF, Omar Rico, indicó que el proceso de selección contempla envío de documentación vía correo electrónico conforme a la convocatoria, evaluación documental, entrevista y dictamen final.

Agregó que el procedimiento será revisado por un comité especializado, con el propósito de garantizar transparencia y equidad en la selección de quienes integrarán el programa en Ciudad Juárez.

