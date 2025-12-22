Conmemoran policías viales su día con misa, carrera y homenaje a agentes caídos

Publicidad - LB2 -

La Coordinación General de Seguridad Vial realizó actividades religiosas, deportivas y cívicas este 22 de diciembre en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – En el marco del Día del Policía Vial, que se conmemora a nivel nacional cada 22 de diciembre, agentes y directivos de la Coordinación General de Seguridad Vial llevaron a cabo una serie de actividades conmemorativas que incluyeron una misa, una carrera pedestre y un homenaje a los elementos fallecidos en cumplimiento del deber.

Las actividades iniciaron con una misa solemne en la Capilla San Sebastián Mártir, a la que asistió personal operativo y administrativo de la corporación, así como mandos de seguridad municipal, en un acto destinado a reconocer la labor diaria de los policías viales y recordar a quienes han perdido la vida en servicio.

El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, destacó la relevancia de esta fecha para la institución, al señalar que representa tanto un reconocimiento al trabajo cotidiano como un momento de memoria y respeto.

“Es muy importante reconocer la labor que realizan día con día y conmemorar a los agentes caídos, por eso este día es muy significativo para la corporación”, expresó el funcionario.

Tras concluir la ceremonia religiosa, se dio el arranque de una carrera pedestre, la cual partió desde la capilla con destino a las oficinas centrales de Seguridad Vial, donde se realizó la premiación de los ocho primeros lugares en las ramas femenil y varonil, con la entrega de medallas y trofeos.

Posteriormente, los mandos de la corporación, encabezados por García Reyes y el director operativo Arturo Rivera Barreno, realizaron la colocación de una ofrenda floral y una guardia de honor en el mural dedicado al Agente Vial Caído, como parte del homenaje institucional.

Como cierre de la jornada, el personal de Seguridad Vial compartió alimentos y entregó regalos navideños a niñas y niños de distintas colonias, quienes acudieron a la celebración como invitados especiales, en un gesto de convivencia comunitaria.

Finalmente, el titular de la corporación felicitó a las y los policías viales que integran la dependencia y reiteró que la Coordinación General de Seguridad Vial mantiene su labor permanente “por una mejor cultura vial”, orientada a reducir incidentes, generar conciencia y fomentar la responsabilidad ciudadana al transitar por la ciudad.

