Conectará JMAS almacén comercial a red de agua potable en Infonavit Aeropuerto

Trabajos afectarán el servicio en al menos cinco fraccionamientos este martes 24 de febrero.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizará este martes 24 de febrero la conexión de un almacén comercial a la red general de agua potable, en la colonia Infonavit Aeropuerto.
Los trabajos se desarrollarán de 9:00 a 16:00 horas sobre el carril derecho de la avenida Ramacoi, en sentido de poniente a oriente, en el cruce con la calle Portal de la Tierra, por lo que se prevé afectación vial en la zona durante ese periodo.
La intervención impactará el suministro de agua en fraccionamientos cercanos, donde se podría registrar baja presión o suspensión temporal del servicio mientras se ejecutan las maniobras técnicas.
Entre los sectores que podrían verse afectados se encuentran Los Portales, Santa Mónica, colonia Roma, Las Haciendas, Complejo Integral Aeropuerto y zonas aledañas.
La descentralizada exhortó a los automovilistas a conducir con precaución o utilizar rutas alternas, a fin de evitar congestionamientos en el área de trabajo.
Asimismo, se recomendó a los habitantes del sector almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el tiempo que duren las labores de conexión a la red.
Galería
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.