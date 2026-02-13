Celebrará Estado “San Fiestín” en el Parque Central por el 14 de febrero

Publicidad - LB2 -

Invitan a familias y parejas a disfrutar música, dinámicas y transmisión del Clásico Nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a la comunidad juarense a participar este sábado 14 de febrero en el evento “San Fiestín”, que se realizará en el Parque Central de 16:00 a 22:00 horas, como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Amor y la Amistad.

El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, informó que la jornada contará con la participación de DJ Cobian, Beto Lozano y DJ Town, quienes ambientarán el espacio con diversas mezclas y géneros musicales para ofrecer un entorno festivo dirigido a familias y parejas.

- Publicidad - HP1

Como parte de las actividades, se instalará un registro civil ficticio para que las parejas puedan contraer matrimonio de manera simbólica. Además, se llevarán a cabo rifas y dinámicas en las que se entregarán cortesías para los juegos mecánicos del parque.

En el área del Parque Central Oriente se proyectará la transmisión del Clásico Nacional entre el Club América y Guadalajara en el auditorio al aire libre, acompañado de la venta de alimentos y bebidas por parte de los locatarios.

El domingo 15 de febrero, los comerciantes del parque organizarán una jornada adicional con la participación de un DJ juarense, con el propósito de extender las actividades recreativas durante el fin de semana.

La administración estatal destacó que el evento busca fortalecer la convivencia social y ofrecer espacios públicos seguros de esparcimiento para la comunidad fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.