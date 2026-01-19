Movil - LB1A -
    enero 19, 2026
    Capacitan a personal de Parques y Jardines en derechos humanos

    Redacción ADN / Agencias
    Buscan fortalecer una actuación pública basada en la dignidad, la igualdad y la no discriminación.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de reforzar una actuación institucional sustentada en el respeto a los derechos humanos, personal de la Dirección de Parques y Jardines del Municipio recibió la capacitación denominada “ABC de los Derechos Humanos”, dirigida tanto a personal operativo como administrativo.

    Durante la jornada se abordaron nociones esenciales sobre la definición y los principios de los derechos humanos, así como conceptos relacionados con la dignidad de las personas, la igualdad y la no discriminación, temas considerados fundamentales para el ejercicio de la función pública.

    El titular de la dependencia, Santiago González Reyes, explicó que en el curso también se analizaron las responsabilidades que tienen las autoridades municipales en la prevención, atención y canalización de posibles vulneraciones a derechos humanos derivadas del desempeño cotidiano.

    “Durante la jornada de capacitación se analizaron nociones esenciales como la definición y principios de los derechos humanos, la dignidad de las personas, la igualdad y la no discriminación”, señaló el funcionario.

    González Reyes indicó que estas acciones buscan sensibilizar al personal y fortalecer una cultura institucional orientada al respeto de los derechos fundamentales en todas las áreas del servicio público municipal.

    “Este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para fomentar un servicio público más humano, responsable y orientado al bienestar de la comunidad”, agregó.

    La capacitación forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno Municipal para incorporar el enfoque de derechos humanos en la operación diaria de las dependencias, con el fin de mejorar la atención ciudadana y el desempeño institucional.

