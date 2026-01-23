Capacita Municipio a funcionarios con charla sobre afrodescendencia y derechos humanos

Publicidad - LB2 -

Buscan fortalecer una administración pública incluyente y con enfoque intercultural

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Municipal impartió la charla “La afrodescendencia, más allá de las fronteras”, con el objetivo de sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la diversidad cultural, la interculturalidad y la atención integral de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos.

El titular de la dependencia, Santiago Gonzáles Reyes, informó que la actividad se desarrolló en la Sala Francisco I. Madero de la Presidencia Municipal y contó con la participación de alrededor de 100 funcionarios de distintas dependencias del Ayuntamiento.

La ponencia estuvo a cargo de Ángeles Gómez Dolores, fundadora y presidenta de Afroamericanos Chihuahua A.C., quien expuso la importancia de visibilizar a las personas afrodescendientes, así como de reconocer sus aportaciones históricas y culturales en el país.

“Se trata de reconocer sus aportaciones históricas y culturales, así como los retos que enfrentan en contextos de movilidad, discriminación estructural y acceso a servicios, particularmente en materia de salud mental”, señaló la ponente.

Durante la jornada se destacó que estos espacios de reflexión permiten fortalecer una gestión pública más incluyente, al dotar al personal municipal de herramientas para incorporar una perspectiva intercultural en el ejercicio de sus funciones cotidianas.

La Dirección de Derechos Humanos subrayó que este tipo de capacitaciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, así como con el respeto a la dignidad de todas las personas que habitan y transitan por Ciudad Juárez.

