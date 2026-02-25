Movil - LB1A -
febrero 25, 2026 | 15:04
Califica Pérez Cuéllar de positiva y completa la reforma electoral de Sheinbaum

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Considera razonable reducir a 15 el número de regidores y destaca ajuste en el Senado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde Cruz Pérez Cuéllar calificó como “muy completa” y positiva la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que aborda temas fundamentales del sistema de representación y del gasto público en materia comicial.

El edil destacó que la iniciativa mantiene el esquema de representación proporcional en la Cámara de Diputados, lo que —dijo— despeja preocupaciones sobre una posible eliminación de este principio.

“Es una reforma muy completa, yo creo que toma temas fundamentales como el tema de la representación proporcional en la Cámara de Diputados”.

En relación con el Senado, subrayó como un avance relevante la propuesta de reducir su integración de 128 a 96 integrantes, eliminando las 32 senadurías plurinominales y dejando 64 escaños por mayoría relativa y 32 por primera minoría.

Pérez Cuéllar señaló que el modelo actual rompe con el espíritu federalista al no mantener el mismo número de representantes por entidad federativa, por lo que consideró adecuado el ajuste planteado en la iniciativa presidencial.

Respecto a la integración de los ayuntamientos, opinó que establecer un máximo de 15 regidores es un número “bastante razonable”, dentro de la propuesta que contempla reducción de estructuras y costos en los órganos de representación.

“En general me parece reforma muy positiva, bajar un 25% todo el gasto electoral, también creo que tenemos el sistema electoral más caro de todo el mundo”.

El alcalde también avaló el nuevo esquema para asignar diputaciones plurinominales, al señalar que privilegiaría a quienes compitan en territorio y obtengan alta votación, en lugar de depender exclusivamente de listas elaboradas por dirigencias partidistas.

Sobre la prohibición de sucesión inmediata entre familiares en cargos de elección popular, indicó que la medida no elimina el derecho a competir, pero sí limita la posibilidad de heredar de manera directa un puesto, lo que —afirmó— responde a una demanda ciudadana para evitar influencias indebidas.

