Buscan concretar proyectos surgidos del Cabildo Juvenil 2025

Publicidad - LB2 -

La Comisión de la Juventud da seguimiento a propuestas para que tengan impacto real en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Juventud sostuvo una reunión con personal del Instituto Municipal de la Juventud para revisar el seguimiento a las propuestas presentadas durante el Cabildo Juvenil 2025, así como los mecanismos mediante los cuales las distintas dependencias municipales trabajan en su análisis y posible implementación.

La regidora y coordinadora de la Comisión, Luz Clara Cristo Sosa, informó que algunas de las iniciativas ya se encuentran en etapa de análisis, con el propósito de determinar su viabilidad y el impacto positivo que podrían generar en la ciudad.

- Publicidad - HP1

Entre los proyectos revisados destacó “Jóvenes Menstruando”, el cual es analizado por la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, para valorar su alcance social y la forma en que podría beneficiar a quienes más lo necesitan.

Otra de las propuestas que presenta avances es un proyecto de reciclaje y almacenaje de cristales, el cual se encuentra en revisión técnica para definir su factibilidad operativa y ambiental.

Cristo Sosa señaló que la Comisión buscará acercarse a las y los jóvenes que enfrentan dificultades para continuar con sus proyectos, a fin de acompañarlos en el proceso y trabajar de manera conjunta con las direcciones municipales para evaluar su posible ejecución.

Asimismo, indicó que se brindará apoyo incluso a quienes cumplieron únicamente con la etapa de participación, pero que por compromisos escolares o laborales no han podido dar continuidad a sus propuestas, con el objetivo de que las ideas generadas en el Cabildo Juvenil no queden en el archivo y puedan traducirse en acciones concretas para Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.