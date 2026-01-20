Buscan concretar proyectos surgidos del Cabildo Juvenil 2025

La Comisión de la Juventud da seguimiento a propuestas para que tengan impacto real en la ciudad.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Juventud sostuvo una reunión con personal del Instituto Municipal de la Juventud para revisar el seguimiento a las propuestas presentadas durante el Cabildo Juvenil 2025, así como los mecanismos mediante los cuales las distintas dependencias municipales trabajan en su análisis y posible implementación.
La regidora y coordinadora de la Comisión, Luz Clara Cristo Sosa, informó que algunas de las iniciativas ya se encuentran en etapa de análisis, con el propósito de determinar su viabilidad y el impacto positivo que podrían generar en la ciudad.
Entre los proyectos revisados destacó “Jóvenes Menstruando”, el cual es analizado por la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, para valorar su alcance social y la forma en que podría beneficiar a quienes más lo necesitan.
Otra de las propuestas que presenta avances es un proyecto de reciclaje y almacenaje de cristales, el cual se encuentra en revisión técnica para definir su factibilidad operativa y ambiental.
Cristo Sosa señaló que la Comisión buscará acercarse a las y los jóvenes que enfrentan dificultades para continuar con sus proyectos, a fin de acompañarlos en el proceso y trabajar de manera conjunta con las direcciones municipales para evaluar su posible ejecución.
Asimismo, indicó que se brindará apoyo incluso a quienes cumplieron únicamente con la etapa de participación, pero que por compromisos escolares o laborales no han podido dar continuidad a sus propuestas, con el objetivo de que las ideas generadas en el Cabildo Juvenil no queden en el archivo y puedan traducirse en acciones concretas para Ciudad Juárez.
