Conmemoran Mes del Ejército con honores a la Bandera en Plaza Cívica

Realizan ceremonia en “Donde Inicia la Patria” con participación de fuerzas castrenses y comunidad escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, autoridades municipales y ciudadanos realizaron honores a la Bandera en la Plaza Cívica “Donde Inicia la Patria”, ubicada en una vivienda particular donde desde hace 16 años se llevan a cabo ceremonias conmemorativas en fechas nacionales.

En representación del presidente municipal, acudió el director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez, quien resaltó la relevancia de preservar los símbolos patrios y reconoció la labor que desempeñan las Fuerzas Armadas en el país.

“Existe orgullo por el desempeño que realizan las Fuerzas Armadas en el país”, expresó durante el acto cívico.

La ceremonia fue organizada por el Comité Pro Símbolos Patrios, cuyo presidente, Gustavo Alfonso García, recordó que desde hace más de una década este espacio se ha convertido en sede permanente de eventos cívicos con acompañamiento de personal militar, como parte de un esfuerzo por fomentar el respeto a los valores nacionales.

Tras los honores al Lábaro Patrio, se dio lectura a un acróstico dedicado al Ejército Mexicano. García compartió además parte de su experiencia personal como subteniente de complemento en 1971 y explicó que el patio de su vivienda fue adaptado como plaza cívica, donde también se ubica el “Recinto de los Héroes”, con publicaciones y fotografías de ceremonias anteriores.

El programa incluyó la declamación de la poesía “Bajo el cielo de México” y una reseña histórica sobre las conmemoraciones de febrero y la evolución de las banderas nacionales, presentada por estudiantes de la primaria Libertad.

Al concluir el evento, niñas y niños entregaron dibujos y poemas a los elementos militares, en los que destacaron valores como honor, lealtad y servicio. A la ceremonia asistieron integrantes del Comité Pro Símbolos Patrios, autoridades educativas y representantes castrenses, quienes participaron en esta jornada de carácter cívico y formativo.

