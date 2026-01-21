Avanza 60% rehabilitación del alumbrado público en el periférico Camino Real

Publicidad - LB2 -

La obra contempla iluminación eficiente en un tramo de siete kilómetros del norponiente de Ciudad Juárez, con una inversión superior a 37 millones de pesos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La rehabilitación del alumbrado público en el periférico Camino Real registra un avance del 60 por ciento, como parte de los trabajos que realiza la Dirección General de Obras Públicas para mejorar las condiciones de iluminación y seguridad vial en el norponiente de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que el tramo intervenido abarca desde la calle Rancho Anapra hasta la salida al Mirador Hidalgo, con una extensión aproximada de siete kilómetros, donde se instalarán luminarias LED de alto montaje y se realizará la renovación integral del cableado.

Actualmente, los trabajos se concentran en la colocación de nuevo cableado y gabinetes de control, así como en el retiro de luminarias obsoletas que se encontraban en los arbotantes existentes, a fin de modernizar por completo la infraestructura eléctrica del corredor vial.

Para este proyecto se destinó una inversión de 37 millones 117 mil 315 pesos, recursos que se aplican en la instalación de 315 luminarias de 210 watts en superpostes, además de cableado nuevo y subestaciones eléctricas.

La rehabilitación del alumbrado en el Camino Real representa un beneficio directo para conductores y habitantes de colonias aledañas, quienes durante años habían solicitado la mejora de esta vialidad estratégica para la movilidad del sector norponiente de Ciudad Juárez.

