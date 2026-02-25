Movil - LB1A -
febrero 25, 2026
Atienden dependencias municipales corredor Gómez Morín con labores de limpieza

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Intervienen tramo de Tecnológico a Paseo de la Victoria para mejorar imagen urbana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales desplegó cuadrillas en distintos puntos de la ciudad para realizar labores de limpieza y mejoramiento, con énfasis en el corredor comercial de la avenida Manuel Gómez Morín.

El titular de la dependencia, César Alberto Tapia Martínez, informó que los trabajos iniciaron desde el lunes y se concentran en esta vialidad debido a su alta afluencia vehicular y peatonal, así como a su relevancia dentro de la actividad económica local.

Las acciones se desarrollan en el tramo comprendido entre la avenida Tecnológico y Paseo de la Victoria, con la participación de las direcciones de Parques y Jardines, Alumbrado Público y Limpia, que realizan tareas de mantenimiento, retiro de residuos y revisión de infraestructura urbana.

El funcionario señaló que Gómez Morín forma parte de las zonas prioritarias dentro de la estrategia municipal de atención permanente a corredores económicos y puntos de concentración social.

La atención a corredores comerciales responde al compromiso de impulsar el desarrollo económico local mediante el mejoramiento continuo de los espacios públicos.

Servicios Públicos indicó que estas intervenciones buscan ofrecer entornos más seguros, funcionales y ordenados para comerciantes, trabajadores y visitantes, como parte de una política de mantenimiento urbano continuo en vialidades estratégicas de la ciudad.

