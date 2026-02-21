Atienden Bomberos y Rescate 48 servicios en 24 horas; reportan dos accidentes con lesionados

Publicidad - LB2 -

Protección Civil informa sobre percances viales y operación del albergue El Barreal con 56 personas resguardadas

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que, del 20 al 21 de febrero de 2026, se atendieron 48 servicios de emergencia en la ciudad, de los cuales 29 correspondieron al Departamento de Bomberos y 19 al Departamento de Rescate Municipal.

Entre los hechos más relevantes se registraron dos accidentes vehiculares con personas lesionadas. El primero ocurrió en el cruce de la avenida Panamericana y Rodolfo Fierro, donde un hombre resultó con lesiones y fue atendido en el lugar por cuerpos de emergencia.

El segundo percance se reportó en el cruce de las calles Antonio de Espejo y Libertad, en la colonia Chaveña. En ese punto se brindó atención a una persona lesionada, quien no requirió traslado hospitalario, de acuerdo con el reporte preliminar.

Además de los servicios por incidentes viales, las corporaciones realizaron diversas atenciones relacionadas con situaciones de riesgo y apoyo a la población, como parte de la operación ordinaria de ambas dependencias municipales.

En cuanto a la atención a personas en situación vulnerable por las bajas temperaturas, el albergue temporal El Barreal permanece en funcionamiento y resguarda actualmente a 56 personas, de las cuales 46 son hombres y 10 mujeres.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las recomendaciones oficiales, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de la población.

