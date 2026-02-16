Atiende Municipio baches señalados por el PAN en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde afirma que reparar vialidades es obligación del Gobierno, tras solicitud de militantes panistas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que instruyó a la Dirección de Obras Públicas para intervenir las calles señaladas por el Partido Acción Nacional (PAN) para su reparación, luego de que militantes de ese instituto político realizaron el pago del impuesto predial y presentaron formalmente la solicitud.

El edil explicó que se trata de 10 puntos identificados con problemas de baches en distintas zonas de la ciudad, petición que ya fue turnada al área correspondiente para su atención.

“Por supuesto que lo vamos a atender, es parte de nuestra obligación”.

Pérez Cuéllar indicó que algunos de los desperfectos señalados posiblemente ya fueron atendidos, aunque aseguró que se dará seguimiento a cada uno de los reportes para verificar su estatus.

Las ubicaciones mencionadas incluyen tramos en Cumbre de la Cuesta, entre Vista las Luces y Vista Abajo; Golfo de Alaska y Golfo de California; bulevar Zaragoza en los cruces con Mora y Capulín, así como en Batalla de Juárez; además de Plan de Ayala, de López Mateos a Fernando Montes de Oca.

También se contemplan reparaciones en Pavo Real y Colibrí, en Granjas de Chapultepec; José Borunda y Honduras; Granito y Cuarzo, en Lomas de Morelos; Cordillera de los Andes y Sierra de la Breña; y Felipe Arteaga con avenida De las Aztecas.

El alcalde reiteró que la atención de baches forma parte de las responsabilidades cotidianas del Gobierno Municipal en materia de mantenimiento urbano y aseguró que las solicitudes ciudadanas, independientemente de su origen, son canalizadas a las áreas técnicas para su evaluación y reparación.

