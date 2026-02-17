Atiende JMAS hundimiento en División del Norte y repone 30 metros de tubería sanitaria

Publicidad - LB2 -

Los trabajos se realizan a seis metros de profundidad para restablecer la red en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que atiende un hundimiento de grandes dimensiones registrado en la avenida División del Norte, en el cruce con Ignacio Alatorre y Pinotepa, con el objetivo de restablecer la red sanitaria del sector.

El organismo detalló que el desperfecto se originó por el deterioro de una tubería sanitaria de concreto que había concluido su vida útil, lo que provocó el colapso del subsuelo y afectaciones en el sistema de alcantarillado, incluyendo brotes de aguas residuales en algunas descargas domiciliarias.

Para atender la contingencia, cuadrillas del Departamento de Alcantarillado realizan la reposición de aproximadamente 30 metros de tubería de 8 pulgadas, a una profundidad cercana a los seis metros.

En las labores se emplean equipos especializados como excavadora, retroexcavadora, unidad de inyección y succión tipo vactor y camión de volteo para el retiro del material producto de la excavación.

La JMAS indicó que, una vez concluidos los trabajos de reposición de la tubería, el área será intervenida por el departamento de bacheo para la rehabilitación de la carpeta asfáltica y la reapertura de la vialidad a la brevedad posible.

El organismo reiteró que mantiene acciones permanentes para atender incidentes que representen riesgos a la infraestructura sanitaria y a la población, con el propósito de fortalecer la red hidráulica en la ciudad.

