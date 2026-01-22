Atiende JMAS brotes de aguas negras en Bellavista y Barrio Alto

Publicidad - LB2 -

Personal de Alcantarillado trabaja en colectores obstruidos por azolve y basura, con apoyo de equipos especiales en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez informó que atiende brotes de aguas negras registrados en las colonias Bellavista y Barrio Alto, mediante trabajos de mantenimiento en la red sanitaria y la instalación de equipos de desazolve tipo mancuernas.

Las labores se concentran en la calle Arteaga, entre Samaniego y María Martínez, donde personal del área de Alcantarillado detectó que el problema no se origina en el punto del brote, sino en un taponamiento localizado en el cruce de las calles Coyoacán y Anáhuac.

De acuerdo con la JMAS, el colector se encuentra obstruido por acumulación de tierra y basura, material que fue arrastrado por las lluvias registradas en meses anteriores, por lo que actualmente se realiza una evaluación técnica del estado de la tubería para determinar si será necesario efectuar reparaciones adicionales.

“No necesariamente donde brota es el problema, nos puede brotar en el punto más alto topográficamente, ya que el drenaje cae por gravedad”, explicó la directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno.

Como parte de las acciones correctivas, durante toda la semana permanecerán instaladas las máquinas tipo mancuernas en el cruce de las calles Tlaxcala y Coyoacán, con el objetivo de retirar el azolve acumulado en el colector.

La JMAS detalló que, además del equipo vactor de inyección y succión, las mancuernas permiten limpiar colectores de gran diámetro, donde otros equipos no alcanzan a operar de manera eficiente, liberando el flujo y retirando los desechos sólidos.

La dependencia informó que en los próximos días dará a conocer si será necesario el reemplazo del colector, como parte de las mejoras a la infraestructura sanitaria, y reiteró su compromiso de mantener trabajos permanentes en beneficio de la población juarense.

