Atiende Alumbrado Público 10 reportes por daños tras fuertes vientos en Juárez

Publicidad - LB2 -

Derribo de arbotantes y cortocircuitos fueron reparados en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Alumbrado Público atendió 10 reportes relacionados con afectaciones en infraestructura urbana derivadas de los fuertes vientos registrados recientemente en la ciudad.

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que entre los incidentes más relevantes se encuentran tres arbotantes derribados y tres cortocircuitos detectados en el bulevar Manuel Gómez Morín, la avenida De las Industrias y la avenida De las Torres.

- Publicidad - HP1

El funcionario señaló que el personal técnico intervino de manera inmediata para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas y prevenir riesgos para la ciudadanía.

Además, se registró la caída de cuatro brazos de luminarias, los cuales fueron reparados o sustituidos para garantizar condiciones seguras en la vía pública. Las acciones permitieron normalizar el funcionamiento del sistema de iluminación en los sectores intervenidos.

Espitia reiteró que la dependencia mantiene atención permanente a los reportes ciudadanos con el objetivo de preservar la seguridad y el buen estado de la infraestructura urbana.

La ciudadanía puede reportar fallas o afectaciones al número telefónico 656-737-0210, disponible para canalizar incidencias relacionadas con el alumbrado público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.