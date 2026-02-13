Movil - LB1A -
febrero 13, 2026 | 15:29
Asisten Nájera y Gutiérrez a juego estatal de ADEMEBA en Juárez

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Presencian duelo entre Faraones e Indomables en el Gimnasio Bertha Chiu

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de su visita a la frontera, los exjugadores de la NBA Eduardo Nájera y Jorge Gutiérrez acudieron a presenciar un encuentro del Torneo Estatal de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (ADEMEBA) 2026, en la categoría menores.

El partido se disputó en el Gimnasio Municipal Bertha Chiu, donde los Faraones de Nuevo Casas Grandes enfrentaron a los Indomables de Ciudad Juárez en un duelo programado a las 11:00 de la mañana.

Desde el arranque del encuentro, ambas quintetas mostraron intensidad y nivel competitivo, con jugadas de enceste, penetraciones y tiros de larga distancia que mantuvieron el ritmo del partido. Sin embargo, el conjunto visitante logró imponerse con efectividad desde la línea de tres puntos, para cerrar el marcador en 61-97.

Al término del encuentro, los jugadores de ambos equipos convivieron brevemente con los exbasquetbolistas profesionales, quienes intercambiaron comentarios con los jóvenes y accedieron a tomarse fotografías.

La presencia de Nájera y Gutiérrez forma parte de las actividades deportivas que desarrollan en Ciudad Juárez, donde además encabezan clínicas de formación para impulsar el talento local en el baloncesto.

