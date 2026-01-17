Aseguran a pareja con más de 5 mil cartuchos en revisión carretera Juárez–Ahumada

Publicidad - LB2 -

Un ciudadano estadounidense y una mujer originaria de Durango fueron detenidos en el kilómetro 302 con municiones ocultas en un compartimento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Una pareja fue detenida por autoridades federales y estatales en el tramo carretero Juárez–Ahumada, luego de que se les asegurara un cargamento de más de 5 mil cartuchos útiles que presuntamente pretendían introducir al interior del país.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de personal de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, durante un operativo de revisión instalado en el kilómetro 302, a la altura del municipio de Ahumada.

De acuerdo con la información oficial, los agentes revisaron un automóvil Nissan Versa color blanco, con placas del estado de Colorado, en el que viajaban un hombre de nacionalidad estadounidense y una mujer originaria del estado de Durango.

Durante la inspección, los oficiales detectaron irregularidades en el piso de los asientos delanteros, lo que derivó en la localización de un compartimento oculto tipo doble fondo dentro del vehículo.

En el interior fueron encontradas varias cajas con cartuchos de distintos calibres, que en conjunto sumaron 5 mil 521 municiones, las cuales no contaban con la documentación legal correspondiente.

Las personas detenidas fueron identificadas como Jorge “N” y Viridiana “N”, quienes señalaron que el material tenía como destino final el estado de Durango, donde presuntamente sería comercializado.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, donde se les investiga por su probable responsabilidad en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras continúan las indagatorias para determinar el origen y destino del arsenal asegurado.

