Asegura alcalde que ampliación de la avenida De las Torres se realizó con recursos municipales

La obra responde al crecimiento del suroriente y forma parte de una estrategia financiada principalmente con ingresos propios del Municipio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La ampliación de la avenida De las Torres se ejecutó con recursos municipales, como respuesta al crecimiento urbano y vehicular que ha registrado esta zona del suroriente de la ciudad en los últimos 10 a 15 años, informó el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Durante su conferencia semanal, el alcalde explicó que la intervención se realizó de manera coordinada con el Gobierno del Estado, aunque el Municipio asumió la responsabilidad de agregar un carril adicional y rehabilitar otro, como parte de una estrategia integral de infraestructura vial financiada principalmente con recursos propios.

“La ampliación de la avenida De las Torres se hizo con recursos municipales, atendiendo el crecimiento que ha tenido esta zona y la necesidad de mejorar la movilidad y la seguridad vial”, señaló.

Pérez Cuéllar recordó que en este mismo sector se construyó el distribuidor vial Manuel Talamás Camandari, obra en la que se invirtieron 380 millones de pesos, lo que ha permitido atender de mejor manera la alta demanda vehicular generada por el desarrollo habitacional e industrial del área.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de construir un puente en la zona, el presidente municipal indicó que se trata de una gestión planteada previamente al Gobierno del Estado, la cual buscará retomar en una próxima reunión con la gobernadora, al considerar que la ampliación de la vialidad era un paso previo necesario para avanzar en un proyecto de mayor alcance.

En relación con el préstamo autorizado por el Congreso del Estado al Gobierno estatal, el alcalde señaló que existe el compromiso de que esos recursos se destinen a obras que beneficien a Ciudad Juárez, y explicó que empresarios, en coordinación con autoridades estatales, participan en la presentación de proyectos.

Asimismo, informó que el Ayuntamiento, a través de diversas dependencias, ha entregado propuestas de obra para su análisis, reiterando que cualquier inversión adicional en infraestructura para la ciudad resulta positiva.

“Toda inversión que llegue a Ciudad Juárez en materia de infraestructura es bienvenida, porque contribuye al desarrollo urbano y a mejorar la calidad de vida de las y los juarenses”, puntualizó.

