febrero 24, 2026 | 15:45
Juárez / El Paso

Arranca el sábado programa Juárez Amanece Limpio en 10 colonias

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Intervendrán 110 sectores durante el año como parte de la estrategia Atención a las Causas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El próximo sábado 28 de febrero a las 8:00 de la mañana iniciará el programa “Juárez Amanece Limpio”, como parte de la estrategia federal y municipal Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz.

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que en esta primera jornada se intervendrán 10 colonias: Emiliano Zapata, Francisco Villa, López Mateos, Palo Chino, Los Ojitos, Santa María, Libertad, Zona Centro, Lomas de Morelos y Luis Echeverría.

“Toda la administración municipal, durante un sábado al mes, acudirá a realizar la limpieza de una colonia de la ciudad, dando un total de 110; se inicia en febrero y finaliza en diciembre”.

Explicó que previo a la jornada, personal de distintas dependencias distribuirá información en iglesias, escuelas y espacios comunitarios para convocar a los vecinos y promover su participación.

El objetivo del programa es mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos, en coordinación con instancias federales y comités ciudadanos.

Por su parte, la representante de la Secretaría de Gobernación, Arely Rojas, señaló que la recuperación de espacios públicos es uno de los ejes centrales del programa Atención a las Causas, y destacó la colaboración del Gobierno Municipal en esta estrategia.

De acuerdo con lo proyectado, durante 2026 se intervendrán 110 espacios en distintos sectores de la ciudad, bajo un esquema de coordinación entre federación, municipio y ciudadanía, con base en consultas realizadas previamente con habitantes de las colonias beneficiadas.

