Aprueba Cabildo comodatos, apoyo a Cruz Roja y obras educativas en sesión ordinaria

Autorizan predios para DIF y puente Zaragoza; entregarán Presea Kirá el 8 de marzo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la Sesión Ordinaria número 35 de Cabildo, encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, el Ayuntamiento aprobó acuerdos en materia de educación, asistencia social, movilidad e infraestructura, que incluyen la entrega de predios en comodato y apoyos económicos a instituciones.

Entre los puntos avalados destaca la autorización de un contrato de comodato con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) por un predio de 2 mil 270 metros cuadrados ubicado en la colonia Adición Oriental, donde se proyecta la construcción de una bodega, un cuarto frío y la ampliación del comedor comunitario.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora de la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, explicó que el espacio actualmente se encuentra en abandono y que la obra permitirá fortalecer el almacenamiento y conservación de alimentos, ampliar la capacidad operativa del DIF y recuperar un área urbana deteriorada.

Asimismo, el Cabildo aprobó otorgar en comodato un terreno de 7 mil 782 metros cuadrados al Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua para la ampliación del puente internacional Zaragoza, específicamente en los carriles vehiculares de la línea Sentri en la avenida Waterfill. La medida busca contribuir a reducir tiempos de espera y mejorar la movilidad fronteriza.

En materia educativa, se autorizó la desincorporación y enajenación a título gratuito de un predio municipal de 10 mil metros cuadrados para la Escuela Secundaria Técnica número 10, en el fraccionamiento Parajes de San José, donde se construirá infraestructura escolar en una zona de crecimiento habitacional.

“Lo que se aprueba hoy son acciones que están encaminadas a apoyar a quien más lo necesita, pero, sobre todo, se beneficia en aspectos importantes como en la educación”.

Durante la sesión también se aprobó un apoyo económico a la Cruz Roja Delegación Ciudad Juárez por un millón 300 mil pesos, que se entregarán en dos partes: 700 mil pesos en especie para combustible y 600 mil pesos como respaldo a la colecta anual.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Cabildo autorizó realizar el 8 de marzo una sesión solemne en el Centro Municipal de las Artes para entregar la Presea Kirá 2026, además de declarar el 9 de marzo como fecha para la develación de la placa conmemorativa en la Rotonda de las Mujeres Ilustres.

Mónica Alicia Juárez Correa y Margarita “Mago” Gándara Armendáriz fueron seleccionadas como ganadoras de la Presea Kirá y Mujer Ilustre, respectivamente. También se aprobó nombrar el parque municipal de la colonia Torres del Sur como “Esther Chávez Cano”, en reconocimiento a su labor en defensa de los derechos de las mujeres.

Los acuerdos forman parte de la agenda municipal orientada a infraestructura social, movilidad fronteriza y reconocimiento a figuras destacadas de la comunidad.

