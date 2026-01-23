Apoya Ecología al Club Petauro Lector en acopio de materiales reciclables

Publicidad - LB2 -

Recibirán vidrio y material impreso este sábado en el parque Kanilaka Nawa

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología brindará apoyo al Club Petauro Lector durante su primer acopio de materiales usados del año, mediante la instalación de infraestructura y acompañamiento logístico para la correcta disposición de residuos reciclables.

El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, informó que durante la jornada se habilitará un espacio para recibir envases de vidrio que hayan contenido alimentos y puedan ser reciclados, con el respaldo de Servicios Públicos a través de la Dirección de Limpia, que facilitará un contenedor para el resguardo del material.

“Se les da acompañamiento y apoyo con el acopio del vidrio, además les hacemos llegar unos bolsones en donde se estará recibiendo este material”, explicó el funcionario.

El vidrio recolectado será trasladado posteriormente a la Dirección de Ecología para su disposición final a través de empresas especializadas, mientras que el Club Petauro Lector será responsable de la convocatoria y la logística del evento.

La actividad se llevará a cabo este sábado, de 12:00 a 13:30 horas, en el parque Kanilaka Nawa, ubicado en Paseo del Real y Hacienda San Miguel, en el fraccionamiento Hacienda Las Lajas.

Durante el acopio se recibirán libros y revistas para reciclaje, así como envases de vidrio, copas, focos y espejos, como parte de las acciones para fomentar el reciclaje y la cultura ambiental en la ciudad.

