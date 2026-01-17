Aporta IPACULT identidad cultural a la Carrera Binacional Juárez–El Paso

Publicidad - LB2 -

El Instituto llevó danza, personajes tradicionales y expresiones artísticas al recorrido fronterizo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) se sumó este sábado a la Carrera Binacional Juárez–El Paso con una serie de intervenciones artísticas a lo largo del trayecto en territorio juarense, con el objetivo de enriquecer la experiencia de las y los corredores y reforzar la identidad cultural de la ciudad.

La participación del Instituto se dio como parte de un esfuerzo coordinado con la Dirección General de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal, instancia organizadora del evento deportivo, que reunió a participantes de México y Estados Unidos en una ruta que simboliza la dinámica binacional de la frontera.

Durante el recorrido en Ciudad Juárez, el IPACULT instaló distintos puntos de animación cultural, diseñados para acompañar y motivar a las y los atletas, al tiempo que ofrecieron una muestra representativa del patrimonio artístico y popular de la ciudad.

Entre las expresiones presentadas destacaron bailes de danza folclórica, mimos, la presencia de los tradicionales pachucos y botargas, quienes interactuaron con el público y los corredores, aportando un ambiente festivo y distintivo a la competencia.

La directora general del IPACULT, Ogla Liset Olivas, explicó que la presencia del Instituto en este tipo de actividades responde a una visión de trabajo transversal entre dependencias municipales y a la necesidad de posicionar la cultura como un elemento activo en eventos de alcance binacional.

“Buscamos proyectar la diversidad cultural de Ciudad Juárez y fortalecer el vínculo entre cultura, deporte y comunidad, especialmente en espacios que tienen impacto a ambos lados de la frontera”.

Con esta intervención cultural, el Gobierno Municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, reforzó su estrategia de impulsar eventos que promuevan la convivencia social, la coordinación binacional y la proyección positiva del Centro Histórico, mostrando a Juárez como una ciudad con vida cultural activa y una identidad sólida.

La Carrera Binacional Juárez–El Paso se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más representativos de la región fronteriza, al combinar actividad física, turismo y cooperación transfronteriza, en un contexto donde la cultura se integra como un factor clave de cohesión comunitaria.

