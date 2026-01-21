Anuncia Rubí Enríquez salida de Erika Prado Núñez del DIF Municipal

Publicidad - LB2 -

La presidenta del organismo aclaró que no es funcionaria pública y que no interviene en las contrataciones de personal.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Rubí Enríquez, informó la salida de Erika Prado Núñez de la dependencia, luego de que su nombre fuera mencionado en una denuncia por presunto nepotismo promovida por el Partido Acción Nacional (PAN).

El señalamiento surgió a partir de una denuncia presentada el pasado 13 de enero por la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, ante la Dirección de Responsabilidades Administrativas, en la que se acusa a Enríquez de presuntos actos de nepotismo y abuso de poder.

En el documento se menciona a Prado Núñez como supuesta funcionaria del DIF Municipal.

Ante este contexto, Rubí Enríquez confirmó que Erika Prado Núñez ya no forma parte de la institución, y subrayó que su salida no implica el reconocimiento de irregularidad alguna en su desempeño o contratación.

La presidenta del DIF precisó que, en su carácter honorario, no tiene la calidad de funcionaria pública ni atribuciones para contratar personal, ya que esa responsabilidad corresponde a la Dirección General del organismo, al tratarse de una entidad descentralizada.

“Ella no cometió delito ni falta alguna: su contratación fue decisión de la directora de esta institución descentralizada, no mía”

Enríquez calificó a Prado Núñez como una mujer comprometida y responsable, y agradeció públicamente el trabajo realizado durante el tiempo que colaboró con el DIF Municipal.

La titular del organismo reiteró que las contrataciones no dependen de la presidencia del DIF, y sostuvo que su papel se limita a labores de representación y acompañamiento social, sin injerencia administrativa directa.

La salida de Prado Núñez ocurre en medio del proceso iniciado por el PAN, el cual continúa su curso en las instancias administrativas correspondientes, mientras el DIF Municipal mantiene sus operaciones habituales.

