Anuncia JMAS mantenimiento en red de agua potable y posibles afectaciones

Los trabajos se realizarán el lunes 19 de enero y podrían generar baja presión o suspensión temporal del servicio en más de 20 colonias.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que el próximo lunes 19 de enero llevará a cabo trabajos de mantenimiento en las principales líneas de conducción de agua potable de la ciudad, como parte de acciones preventivas para mejorar la presión y el funcionamiento del sistema.

Las labores están programadas en un horario de 8:00 a 12:00 horas, con una duración estimada de cuatro horas, periodo durante el cual el suministro podría verse afectado de manera temporal en diversas zonas habitacionales.

De acuerdo con la dependencia, las colonias con posibles afectaciones incluyen Fidel Velázquez, Jardines del Valle, Fuentes del Valle, Jardines del Seminario, Partido Iglesias, Pradera Dorada, Villahermosa, Del Futuro, Condesa, Álamos de San Lorenzo y San Ángel, entre otras.

También se contempla impacto en Los Colorines, Nogales, Partido Escobedo, El Campanario, Monumental, PRONAF, Margaritas, Segunda Burócrata, Partido Romero, Melchor Ocampo, Partido Díaz, Hidalgo, San Lorenzo y Universidad, así como zonas aledañas.

La JMAS señaló que una vez concluidos los trabajos, el servicio se restablecerá de forma gradual, hasta quedar completamente normalizado conforme se estabilice la red de distribución.

“Los trabajos tienen como objetivo mejorar la presión y el funcionamiento del servicio de agua potable en la ciudad”.

La dependencia exhortó a la población a tomar previsiones, como el almacenamiento anticipado del líquido, y reiteró su llamado a la comprensión ciudadana durante el desarrollo de estas labores de mantenimiento.

Finalmente, la JMAS subrayó que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente para los habitantes de Ciudad Juárez.

