Anuncia alcalde que aplicarán la ley a vehículos de procedencia irregular en Juárez

El municipio esperará lineamientos federales tras el cierre del programa de regularización de autos extranjeros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que el gobierno municipal aplicará la ley a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera no regularizados, conocidos como “autos chocolate”, aunque aclaró que se mantiene a la espera de información oficial por parte del Gobierno Federal tras el cierre del programa de regularización.

“Es nuestra obligación aplicar la ley, pero estamos en espera de las reglas que se determinen”, expresó el edil al referirse a la situación legal de los vehículos que quedaron en un vacío jurídico tras la conclusión del esquema federal.

El presidente municipal descartó de manera categórica la posibilidad de implementar un programa de engomados o permisos municipales, al señalar que una medida de ese tipo implicaría una violación a la legislación vigente en materia de importación de vehículos.

“Si hay posibilidad de que saquen un permiso municipal lo revisaremos, pero, insisto, estamos a la espera”, puntualizó.

Pérez Cuéllar reconoció que en la ciudad continúa el ingreso y la venta de vehículos de procedencia extranjera, situación que se refleja incluso en plataformas digitales y páginas de comercialización automotriz, lo que ha generado un crecimiento considerable del parque vehicular.

El alcalde indicó que actualmente no existe un padrón actualizado que permita dimensionar con precisión el número de estos automóviles en circulación, aunque subrayó que el aumento ha sido significativo en los últimos meses.

Finalmente, advirtió que solo los vehículos que cumplan con las normas para una importación legal serán respetados, al tiempo que señaló que Ciudad Juárez enfrenta un problema serio de movilidad, por lo que la aplicación de la ley será un elemento central para atender esta problemática urbana.

